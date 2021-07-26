В Рязани патрульные полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

- Advertisement -

На улице Новосёлов в Рязани сотрудники ППС задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные заметили мужчину, который употреблял спиртное на улице. У него проверили документы. Выяснилось, что 33-летний рязанец находится в федеральном розыске за УФСИН России по Рязанской области за угрозу убийством.

Мужчину доставили в отдел и составили протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Задержанного передали инициаторам розыска.