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Понедельник, 26 июля, 2021
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В Рязани патрульные полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

7info
В Рязани патрульные полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
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На улице Новосёлов в Рязани сотрудники ППС задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные заметили мужчину, который употреблял спиртное на улице. У него проверили документы. Выяснилось, что 33-летний рязанец находится в федеральном розыске за УФСИН России по Рязанской области за угрозу убийством.

Мужчину доставили в отдел и составили протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Задержанного передали инициаторам розыска.

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