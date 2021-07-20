В Рязани отменили оправдательный приговор по делу об убийстве

- Advertisement -

В Рязани отменили оправдательный приговор, который вынес суд присяжных. Тогда обвиняемых в убийстве человека оправдали. Теперь же областной суд вновь рассмотрит это дело.

Напомним, ранее двух людей обвиняли в убийстве человека, находящегося на службе, группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении, ношении и передаче оружия.

Коллегия присяжных заседателей единодушно оправдала обвиняемых 29 января. Однако первый апелляционный суд отменил данный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.