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Вторник, 20 июля, 2021
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В Рязани отменили оправдательный приговор по делу об убийстве

Елена Лобанова
В Рязани отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
Изображение succo с сайта Pixabay
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В Рязани отменили оправдательный приговор, который вынес суд присяжных. Тогда обвиняемых в убийстве человека оправдали. Теперь же областной суд вновь рассмотрит это дело. 

Напомним, ранее двух людей обвиняли в убийстве человека, находящегося на службе, группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении, ношении и передаче оружия. 

Коллегия присяжных заседателей единодушно оправдала обвиняемых 29 января. Однако первый апелляционный суд отменил данный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.

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