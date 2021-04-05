В Рязани директор строительной фирмы обманул 8 рязанцев на более 7 млн рублей

В Рязани осудят директора строительной фирмы за мошенничество. По данным правоохранителей, 38-летний мужчина присвоил более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи выяснили, что рязанец с марта 2017 года по май 2018 года заключил договоры с 8 жителями Рязанской области. По контракту, мужчина должен был построить несколько жилых домов в регионе.

— Деньги мужчина получал в полном объеме и в срок, однако строительные и отделочные работы так и не были проведены. Пострадавшие перечислили на счет фирмы суммарно более 7 300 000 рублей, — говорится в сообщении.

При этом до февраля 2018 года злоумышленник несколько раз обманул 47-летнюю рязанку. Она была заместителем директора фирмы, а обвиняемый арендовал у нее офис. Мужчине удалось наладить с ней доверительные отношения, поэтому она без проблем согласилась оформить на свое имя кредиты на крупные сумму денег. Злоумышленник также несколько раз брал у пострадавшей в долг. Суммарно мужчина ей задолжал более 1 100 000 рублей.

Сотрудники полиции разыскали и задержали ранее судимого злоумышленника.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч.2, ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), которые впоследствии были соединены в одно уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело для рассмотрения передано в Октябрьский районный суд Рязани.