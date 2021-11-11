В Рязани обсудили концепции праздничных мероприятий Нового 2022 года

Во вторник, 9 ноября, в Рязани состоялось заседание Общественного совета при управлении культуры администрации, в рамках которого участники, в том числе, обсудили концепции праздничных мероприятий, посвященных Новому 2022 году и Рождеству Христову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На заседании совета присутствовали представители ГКУ РО «Управление социальной защиты населения по Рязанской области», которые рассказали о государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Во время обсуждения новогодних торжеств члены общественного совета “выступили с интересными предложениями и оригинальными идеями”.

Кроме того, на заседании шла речь о развитии территории ЦПКиО.