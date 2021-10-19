В Рязани наркоман обокрал родственницу на 100 тыс. рублей

В Рязани полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений у родственницы. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В правоохранительные органы обратилась 45-летняя рязанка, у которой дома из шкатулки пропали золотые украшения на сумму более 100 тысяч рублей.

В ходе следствия удалось выяснить, что к преступлению причастен родственник девушки, который недавно заходил к ней в гости на чаепитие. Во время своего визита он незаметно украл все драгоценности из шкатулки.

Полицейские узнали, что подозреваемый недавно пристрастился к употреблению наркотических веществ. Тогда он находился в поисках денег на очередную дозу. Часть награбленного ему удалось потратить.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.