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Вторник, 19 октября, 2021
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В Рязани наркоман обокрал родственницу на 100 тыс. рублей

Александр Ильин
Фото: Pixabay

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В Рязани полиция задержала 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений у родственницы. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

В правоохранительные органы обратилась 45-летняя рязанка, у которой дома из шкатулки пропали золотые украшения на сумму более 100 тысяч рублей. 

В ходе следствия удалось выяснить, что к преступлению причастен родственник девушки, который недавно заходил к ней в гости на чаепитие. Во время своего визита он незаметно украл все драгоценности из шкатулки. 

Полицейские узнали, что подозреваемый недавно пристрастился к употреблению наркотических веществ. Тогда он находился в поисках денег на очередную дозу. Часть награбленного ему удалось потратить. 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. 

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