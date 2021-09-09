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Четверг, 9 сентября, 2021
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В Рязани на конференции «Русская Америка» наградили участников

Кристина Белова
В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников

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В среду, 8 сентября, наградили участников конференции «Русская Америка: из прошлого в настоящее и будущее». На мероприятие обсудили важность сохранения истории и ее влияние на жизнь общества.

Собравшиеся рассмотрели открытие Русской Америки, ее религиозную жизнь и культуру, тесно связанную с вероисповеданием. Участники географического общества отметили то, как важно продолжать ее исследование.

Отметили роль Преподобного Германа Аляскинского, со дня рождения которого прошло 270 лет. Его труды помогли появиться Епархии Аляски, которая насчитывает 97 приходов, 3 монастыря и семинарию.

  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников
  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников
  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников
  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников
  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников
  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников
  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников
  • В Рязани на конференции "Русская Америка" наградили участников

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

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