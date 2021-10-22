В Рязани мужчина сломал женщине нос и отнял сотовый телефон

Рязанский областной суд оставил в силе приговор Московского районного суда Рязани неоднократно судимому местному жителю. мужчину признали виновным в разбое, сообщила пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Преступление рязанец совершил ночью 17 января 2021 года. Он выпивал вместе со знакомым мужчиной и женщиной в одном из круглосуточных кафе. Между собутыльниками произошла ссора.

Когда компания вышла на улицу, обвиняемый напал на знакомого. Когда пострадавший упал на землю, дама накрыла его своим телом, чтобы защитить от ударов. В этот момент она попыталась вызвать полицию по сотовому телефону.

Увидев аппарат, рецидивист ударил женщину ногой в лицо, сломав ей нос. После этого отобрал телефон.

Московский районный суд приговорил рязанца к 3,5 годам колонии особого режима. Областной суд оставил приговор в силе.