В Рязани могут вернуть автобусный маршрут № 12

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews
В управлении транспорта администрации Рязани рассматривают возможность возобновление работы автобусного маршрута №12. Об этом мэрия сообщила на странице губернатора Николая Любимова.
Сейчас специалисты проводят мониторинг, анализируют пассажиропоток.
Рязанке, задавшей вопрос про автобус, напомнили, что из Соколовки можно выехать на маршрутке № 49, маршрут обслуживают 20 машин среднего класса, действуют льготы.
Пользовательница соцсети ответом не удовлетворена.
По словам пользовательницы ВК, на третье остановке от начала маршрута в посёлке Мирный сесть в автобус нереально — они полностью забиты.