В Рязани могут вернуть автобусный маршрут № 12

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В управлении транспорта администрации Рязани рассматривают возможность возобновление работы автобусного маршрута №12. Об этом мэрия сообщила на странице губернатора Николая Любимова.

Сейчас специалисты проводят мониторинг, анализируют пассажиропоток.

Рязанке, задавшей вопрос про автобус, напомнили, что из Соколовки можно выехать на маршрутке № 49, маршрут обслуживают 20 машин среднего класса, действуют льготы.

Пользовательница соцсети ответом не удовлетворена.

— Машины 49 маршрута не справляются с пассажирским потокам в часы пик, — написала рязанка. — Тем более, что передвигаться в них пассажирам с детьми или с ограниченными возможностями здоровья крайне тяжело.

По словам пользовательницы ВК, на третье остановке от начала маршрута в посёлке Мирный сесть в автобус нереально — они полностью забиты.