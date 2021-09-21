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Вторник, 21 сентября, 2021
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В Рязани маршрут №18 могут продлить до военного городка

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В Рязани маршрут №18 могут продлить до военного городка

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Маршрут автобуса №18 в Рязани могут продлить до дягилевского военного городка. Такую возможность озвучила мэр города Елена Сорокина во время прямой линии 21 сентября.

К Сорокиной обратилась юная рязанка. Она пожаловалась на работу троллейбуса №1, время ожидания которого может достигать 40 минут. Девочка попросила также организовать маршрут, проезд в котором можно оплачивать ученической картой «УмКА». На маршруте №41 перестали действовать льготы.

Сорокина поручила управлению транспорта проверить работу троллейбусов №1. Специалистам предстоит выяснить причины длинных интервалов движения и, по необходимости, добавить троллейбусы на линию.

Кроме того, администрация рассматривает возможность запустить до военного городка автобус №18.  

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