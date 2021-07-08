На капитальный ремонт больницы №4 в Рязани потратят свыше 9 млн рублей

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В Рязани капитально отремонтируют больницу №4. На работы потратят свыше 9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Так, в первом корпусе поликлиники отремонтируют первый и второй этажи. В частности, в порядок приведут дверные и оконные проемы, лестничные клетки, крышу. Специалисты обеспечат подогрев кровли и проведут сантехнические и электромонтажные работы. На эти цели потратят 9 397 251 рублей.

В контракте сказано, что во время работ больница продолжит работу. Подрядчик обязан будет обеспечить беспрепятственный проход пациентов, посетителей, медицинского персонала и медицинского транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения.

Работы необходимо выполнить в течение 60 дней с момента заключения контракта.