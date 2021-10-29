В Рязани изменят схему движения автобуса №16

В Рязани изменится схема движения по автобусному маршруту №16. Соответствующее постановление администрации опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Согласно документу, протяжённость маршрута сократиться с 17,1 км до 14,6 (13,9) км. Вместе с этим добавятся новые остановки: «улица Гражданская», «автобусный парк», «автошкола ДОСААФ», «улица Циолковского», «площадь Театральная», «Приобанк», «завод САМ», «улица Спортивная», «больница им. Семашко».

Таким образом, движение будет проходить по улицам Новая, Циолковского, Есенина, Спортивная.

Уточняется, что на маршрут выйдут 15 автобусов большой вместимости.