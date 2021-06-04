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Вторник, 8 июня, 2021
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В Рязани изменят маршрут №65

7info
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С 7 июня маршрутка №65 будет ездить по-новому, сообщила пресс-служба администрации.

О смене маршрута мэрию уведомил перевозчик – ИП Захаркина Ю.В. По закону во время пандемии хозяйствующий субъект может самостоятельно принять решение о смене маршрута, при этом ему необходимо уведомить об этом власти. Так и сделано в этот раз.

Конечная остановка маршрутки №65 изменится с улицы Загородной на ДПР-5. От Шереметьево на конечную маршрутки будут ездить по улицам Новосёлов, Шереметьевской, Песоченской. В прямом и обратном направлении. 

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