В Рязани изменят маршрут №65

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С 7 июня маршрутка №65 будет ездить по-новому, сообщила пресс-служба администрации.

О смене маршрута мэрию уведомил перевозчик – ИП Захаркина Ю.В. По закону во время пандемии хозяйствующий субъект может самостоятельно принять решение о смене маршрута, при этом ему необходимо уведомить об этом власти. Так и сделано в этот раз.

Конечная остановка маршрутки №65 изменится с улицы Загородной на ДПР-5. От Шереметьево на конечную маршрутки будут ездить по улицам Новосёлов, Шереметьевской, Песоченской. В прямом и обратном направлении.