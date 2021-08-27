Количество автобусов на изменённом рязанском маршруте №21 увеличат в несколько раза

В Рязани изменится схема движения автобусов №21, сообщает пресс-служба администрации.

Изменение в маршруте необходимы для улучшения качества обслуживания Недостоева и Канищева. Теперь автобусы будут следовать через улицу Каширина и Северную окружную.

Маршрут следования автобуса будет следующий:

ДПР-5 – Песоченская ул. – Дубовая Роща — ул. Новоселов, 60 — ул. Новоселов, 54 – Сбербанк – Шереметьево – Стоматологическая поликлиника – Городская больница №11 – Кинотеатр Октябрь (в прямом направлении Магазин Рязаньвест, ул. Зубковой), (в обратном направлении ДС Олимпийский, Почта) – Депо №3 – Магазин Дикси – НИТИ – По требованию (проезд Яблочкова) – Строительный колледж – Музыкальный театр – Театральная пл. – Приобанк (в обратном направлении Школа (ул. Есенина) — ул. Маяковского (в обратном направлении пл. Мичурина), (в прямом направлении Стадион Спартак) – Центральный рынок – Медуниверситет – Дом художника – Магазин Фаворит (в прямом направлении Гипермаркет Лента (Борки) – Борковской карьер — ул. Бирюзова – Интернациональная ул., 23 – Муниципальный рынок — 3-й квартал – Аптека – Школа – Больничный комплекс (в прямом направлении Телезавод) – ГПТУ – Завод ТПКО – Дягилевская ТЭЦ – Комбайновый завод — ул. Сельских Строителей, 1в — ул. Сельских Строителей, 2 – Недостоево.

Изменения вступают в силу 27 августа. На линии будут работать 4 автобуса марки ПАЗ. К 1 сентября их количество увеличат до 15, уточнили в мэрии.