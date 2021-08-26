В Рязани изменили маршрут автобуса № 21

В Рязани изменили схему движения автобуса № 21 — теперь он будет ездить по Северной окружной дороге. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии уточняется, что изменения внесли для улучшения транспортного обслуживания микрорайонов Недостоево и Канищево после многочисленных обращений горожан.

С 27 августа на маршруте будут работать 4 ПАЗа, с 1 сентября — 15 автобусов среднего класса.

Маршрут соединит ДПР-5 и Недостоево. Ездить автобусы будут мимо НИТИ, через площадь Мичурина, улицу Каширина, мимо Борковского карьера, затем по улицам Бирюзова, Интернациональной, мимо Дягилевской ТЭЦ, Комбайнового завода.