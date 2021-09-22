В Рязани Хлебозавод № 3 заложит здание, чтобы выплатить долг по налогам

В среду, 22 сентября, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Гордумы предварительно одобрена сделка МП «Хлебозавод № 3». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Речь идет о согласовании передачи в залог муниципального имущества — производственного здания на улице Чкалова, 19Б стоимостью 26,3 млн. рублей. Сделка совершается с целью обеспечения налоговых обязательств предприятия. Ранее хлебозавод № 3 обратился в Управление ФНС по Рязанской области с заявлением о предоставлении отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней на сумму 15,4 млн рублей.

И.о. заместителя главы администрации Рязани Олег Федин отметил, что оформление отсрочки обусловлено дефицитом собственных средств предприятия и необходимо для предотвращения инициирования ФНС процедуры банкротства.

— Мы не можем допустить банкротства хлебозавода, — отметила глава муниципального образования Юлия Рокотянская. Она выразила общее недовольство депутатского корпуса состоянием дел на предприятии. Депутаты поручили представителям администрации предоставить финансовый план погашения задолженности.

На заседании рассмотрена информация о действиях, направленных на борьбу с несанкционированной торговлей на улицах Рязани. По итогам обсуждения было дано несколько протокольных поручений — провести аналитику по существующим точкам сезонной продукции, найти участки для санкционированной торговли в районе Торгового городка, а также проработать возможность выхода с инициативой об увеличении размеров штрафов.