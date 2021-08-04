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Среда, 4 августа, 2021
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В Рязани до вечера без холодной воды остались более 20 улиц

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В Рязани до вечера без холодной воды остались более 20 улиц
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В среду, 4 августа, в Рязани произошло массовое отключение холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Причина – авария на водопроводе. К её устранению специалисты Водоканала приступили с 09.30.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 1-й Лесной проезд,
  • улица 1-й Лесной тупик,
  • улица 1-й проезд Шевцовой,
  • улица 2-й Лесной проезд,
  • улица 2-й Лесной тупик,
  • улица 2-й проезд Добролюбова,
  • улица 3-й проезд Добролюбова,
  • улица 4-й проезд Добролюбова,
  • улица 5-й проезд Добролюбова,
  • улица 6-й проезд Добролюбова,
  • улица Громовой, улица Добролюбова,
  • улица Дружная,
  • улица Достоевского,
  • улица Лесная,
  • улица Новоселковская,
  • улица Тюленина,
  • улица Чехова,
  • улица Шевцовой,
  • улица Качевская, дом 34 корп. 1, дом 34 корп. 3, дом 34 корп. 4, дом 34 корп. 5, дом 36 корп. 1, дом 36 корп. 2, дом 34а, дом 34 корп. 4 стр. 1,
  • улица Поселковая, дом 7, дом 7а,
  • улица Предзаводская, дом 1/11, дом 2/9.
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