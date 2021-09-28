В Рязани без холодной воды остались шестнадцать улиц

Во вторник, 28 сентября, в Рязани произошло массовое отключение воды. О нём проинформировали в мэрии.
Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению специалисты Водоканала приступили утром.
До 14.00 без ХВС остались улицы Гайдара, Корнилова, Котовского, Кутузова, Мусоргского, Ушакова, Щорса и проезд Котовского.
В 17.00 холодную воду дадут в доме №16 корп. 1 по улице Дружной. В 18.00 – в домах 28 и 30 по улице МОГЭС.
Также в администрации Рязани отметили, что до 17.00 отключение воды продлится по адресам:
- улица Качевские Дворики,
- улица Поселковая, дом 13,
- улица Предзаводская, дом 1а,
- улица Дружная, дом 13б (д/сад №152),
- посёлок Качево,
- посёлок Мордасово.