7.5 C
Рязань
Вторник, 28 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани без холодной воды остались шестнадцать улиц

7info7
Информация об отключении воды

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Во вторник, 28 сентября, в Рязани произошло массовое отключение воды. О нём проинформировали в мэрии.

Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению специалисты Водоканала приступили утром.

До 14.00 без ХВС остались улицы Гайдара, Корнилова, Котовского, Кутузова, Мусоргского, Ушакова, Щорса и проезд Котовского.

В 17.00 холодную воду дадут в доме №16 корп. 1 по улице Дружной. В 18.00 – в домах 28 и 30 по улице МОГЭС.

Также в администрации Рязани отметили, что до 17.00 отключение воды продлится по адресам:

  • улица Качевские Дворики,
  • улица Поселковая, дом 13,
  • улица Предзаводская, дом 1а,
  • улица Дружная, дом 13б (д/сад №152),
  • посёлок Качево,
  • посёлок Мордасово.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,670ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]