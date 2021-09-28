В Рязани без холодной воды остались шестнадцать улиц

Во вторник, 28 сентября, в Рязани произошло массовое отключение воды. О нём проинформировали в мэрии.

Причина отключения – аварии на водопроводе. К их устранению специалисты Водоканала приступили утром.

До 14.00 без ХВС остались улицы Гайдара, Корнилова, Котовского, Кутузова, Мусоргского, Ушакова, Щорса и проезд Котовского.

В 17.00 холодную воду дадут в доме №16 корп. 1 по улице Дружной. В 18.00 – в домах 28 и 30 по улице МОГЭС.

Также в администрации Рязани отметили, что до 17.00 отключение воды продлится по адресам:

улица Качевские Дворики,

улица Поселковая, дом 13,

улица Предзаводская, дом 1а,

улица Дружная, дом 13б (д/сад №152),

посёлок Качево,