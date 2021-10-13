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Среда, 13 октября, 2021
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В Рязани без холодной воды остались шесть улиц

7info7

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В среду, 13 октября, в Рязани отключили холодную воду. Причины – аварии на водопроводе, уточнили в мэрии.

Восстановительные работы начались утром. Их проводят специалисты Водоканала.

До 14.00 воды не будет на Московском шоссе в домах 39 корп. 1, 39 корп. 2, 39 корп.3, 39 корп. 4.

До 17.00 по следующим адресам:

  • улица Великанова, дом 14 корп. 1;
  • улица Маяковского, дом 18. дом 20, дом 21,
  • улица Полевая, дом 4,
  • улица Яхонтова, дом 3 (детский сад №141), дом 15, дом 15а,
  • улица Введенская, дом 107.

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