В Рязани без холодной воды остались шесть улиц

В среду, 13 октября, в Рязани отключили холодную воду. Причины – аварии на водопроводе, уточнили в мэрии.
Восстановительные работы начались утром. Их проводят специалисты Водоканала.
До 14.00 воды не будет на Московском шоссе в домах 39 корп. 1, 39 корп. 2, 39 корп.3, 39 корп. 4.
До 17.00 по следующим адресам:
- улица Великанова, дом 14 корп. 1;
- улица Маяковского, дом 18. дом 20, дом 21,
- улица Полевая, дом 4,
- улица Яхонтова, дом 3 (детский сад №141), дом 15, дом 15а,
- улица Введенская, дом 107.