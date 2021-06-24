В Рязани без холодной воды остались десятки домов

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24 июня в Рязани произошло масштабное отключение холодной воды. Причина – аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица 1-й проезд Ломоносова, дом 9/15,

улица Пугачева, дом 11/19,

улица Разина, дом 17.

Также к 17.00 холодную воду дадут по адресам:

улица 3-и Бутырки, дом 3, дом 3 корп. 1, дом 3 корп. 2, дом 3 корп. 3, дом 3 корп. 4, улица Великанова, дом 13,

улица Крупской, дом 14 корп. 1.

Кроме того, отключение произошло в домах с 83 по 195 в посёлке Божатково и в домах 4, 5, 7 корп. 1, 8 корп. 1.