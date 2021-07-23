20.3 C
Рязань
Пятница, 23 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязань привезут мощи благоверного князя Александра Невского

7info
В Рязань привезут мощи благоверного князя Александра Невского
- Advertisement -

С 3 по 5 августа рязанцы смогут поклониться мощам благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Встреча православной святыни в нашем городе состоится 3 августа в 13.00 в Успенском соборе. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавит молебен. Поклониться мощам можно будет с 19 до 21 часа.

На следующий день, 4 августа, мощам можно будет поклониться с 7.00 и до начала Божественной литургии (07.40), которую возглавит епископ Скопинский и Шацкий Питирим. С 11.00 до 17.00 у святыни будут совершаться молебны. Далее после вечернего богослужения мощам можно будет поклониться с 19.00 до 21.00.

5 августа поклониться мощам также можно будет с 7.00 до 7.40, далее будет совершаться Божественная литургия, которую возглавит епископ Касимовский и Сасовский Василий. С 11.00 до 14.30 – молебны, после чего состоится перенесение святыни в Александро-Невский район. Там поклониться мощам благоверного князя верующие смогут после молебна (начнется в 16.30) и до 19.30, после чего святыня покинет пределы Рязанской митрополии.

Во время пребывания мощей святого князя Александра в Рязани организуют дежурство волонтеров и осуществляться контроль за соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]