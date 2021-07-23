В Рязань привезут мощи благоверного князя Александра Невского

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С 3 по 5 августа рязанцы смогут поклониться мощам благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Встреча православной святыни в нашем городе состоится 3 августа в 13.00 в Успенском соборе. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавит молебен. Поклониться мощам можно будет с 19 до 21 часа.

На следующий день, 4 августа, мощам можно будет поклониться с 7.00 и до начала Божественной литургии (07.40), которую возглавит епископ Скопинский и Шацкий Питирим. С 11.00 до 17.00 у святыни будут совершаться молебны. Далее после вечернего богослужения мощам можно будет поклониться с 19.00 до 21.00.

5 августа поклониться мощам также можно будет с 7.00 до 7.40, далее будет совершаться Божественная литургия, которую возглавит епископ Касимовский и Сасовский Василий. С 11.00 до 14.30 – молебны, после чего состоится перенесение святыни в Александро-Невский район. Там поклониться мощам благоверного князя верующие смогут после молебна (начнется в 16.30) и до 19.30, после чего святыня покинет пределы Рязанской митрополии.

Во время пребывания мощей святого князя Александра в Рязани организуют дежурство волонтеров и осуществляться контроль за соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.