В РПЦ прокомментировали идею налога для бездетных мужчин старше 40 лет

Семьи с детьми должны платить меньше налогов, чем бездетные, — заявил NEWS.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал идею протоиерея Андрея Ткачева о введении налога для бездетных мужчин старше 40 лет.

«Нужно говорить не о налоге на бездетных, а о налоговых преференциях для тех, у кого есть дети. Чем больше детей в семье, тем значительнее должны быть налоговые льготы. Бездетные, соответственно, будут платить больше просто потому, что не получают тех преимуществ, которые положены семьям с детьми», — пояснил Кипшидзе.

В качестве примера он привёл Венгрию, где женщины с детьми освобождаются от уплаты подоходного налога.

Ранее в интернете появилось видео с выступлением протоиерея Андрея Ткачева, в котором он предложил ввести символический налог для бездетных мужчин старше 40 лет. По его словам, такое поведение должно быть стигматизировано.