В Росздравнадзоре сообщили о запасе лекарств для льготников до конца года

Практически все лекарства для льготных категорий граждан на 2022 год закуплены — это касается и федеральной, и региональной льгот, сообщила в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Всем регионам были даны рекомендации — быстрее провести закупочные процедуры, поэтому многие справились раньше обычных сроков, отметила глава Росздравнадзора.
Глава Росздравнадзора также подчеркнула, что ни один из иностранных поставщиков фармацевтики не заявил о прекращении поставок или об отказе в поставках в Россию.
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