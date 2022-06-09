В Росздравнадзоре сообщили о запасе лекарств для льготников до конца года

Практически все лекарства для льготных категорий граждан на 2022 год закуплены — это касается и федеральной, и региональной льгот, сообщила в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

– Мы можем с уверенностью сказать, что льготники до конца года точно будут получать свои лекарства. Уже состоялась часть торгов и на 2023 год, — сказала она.

Всем регионам были даны рекомендации — быстрее провести закупочные процедуры, поэтому многие справились раньше обычных сроков, отметила глава Росздравнадзора.

– Если говорить о лекарственных препаратах, расходных материалах и медицинских изделиях, мы не видим большого количества отказов поставщиков от торгов. Большинство торгов проходит успешно — это самое главное, — заявила Самойлова.

Глава Росздравнадзора также подчеркнула, что ни один из иностранных поставщиков фармацевтики не заявил о прекращении поставок или об отказе в поставках в Россию.

– Есть небольшие сложности с логистикой — не летают самолеты, все доставляется автотранспортом. Из-за этого возникли проблемы со скоростью прохождения таможни на границе Польши и Белоруссия, на прибалтийских границах. Мы говорим не об абсолютной, а об относительной дефектуре, в сроках поставки могут быть задержки. Больших сложностей мы пока не видим,— сказала Самойлова.

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