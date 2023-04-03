В ростовском ТЦ служивший в ВДВ в Рязани мужчина напал на ребёнка-инвалида

В ростовскому ТЦ «Орбита» двое нетрезвых мужчин напали на ребёнка-инвалида и его отца. Как выяснил портал 1rnd, один из нападавших проходил службу в войсках ВДВ в Рязани.

Инцидент произошёл днём в воскресенье 2 апреля. Как рассказала мать пострадавшего ребёнка, двое мужчин пристали к её сыну. К дебоширам подошёл отец мальчика и попросил дать им пройти. Через какое-то время отец и сын спустились вниз, нападавшие поджидали их на втором этаже ТЦ. Там один схватил отца ребенка. Второй же ударил два раза мальчика по голове.

На место происшествия прибыв наряд Росгвардии, мужчин задержали. Один из нападавших кричал, что из ВДВ, служил в Рязани:

– И спрашивал у того, кто бумаги оформлял, мол, а ты где служил, тоже из ВДВ или нет? А второй, судя по разговору, который я слышала, сидел. Полицейский посмотрел его паспорт и удивился: мол, у тебя 17 раз паспорт меняли, чалился, что ли? – цитирует издание мать пострадавшего мальчика.

Когда семья прибыла в полицию, там они встретили напавшего на них «десантника». В их адрес он высказал ряд угроз. После инцидента состояние ребёнка-эпилептика ухудшилось.