В ростовском ТЦ служивший в ВДВ в Рязани мужчина напал на ребёнка-инвалида

В ростовскому ТЦ «Орбита» двое нетрезвых мужчин напали на ребёнка-инвалида и его отца. Как выяснил портал 1rnd, один из нападавших проходил службу в войсках ВДВ в Рязани.
Инцидент произошёл днём в воскресенье 2 апреля. Как рассказала мать пострадавшего ребёнка, двое мужчин пристали к её сыну. К дебоширам подошёл отец мальчика и попросил дать им пройти. Через какое-то время отец и сын спустились вниз, нападавшие поджидали их на втором этаже ТЦ. Там один схватил отца ребенка. Второй же ударил два раза мальчика по голове.
На место происшествия прибыв наряд Росгвардии, мужчин задержали. Один из нападавших кричал, что из ВДВ, служил в Рязани:
Когда семья прибыла в полицию, там они встретили напавшего на них «десантника». В их адрес он высказал ряд угроз. После инцидента состояние ребёнка-эпилептика ухудшилось.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram