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Новости России

В Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за падения БПЛА

Алексей Самохин
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В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошёл пожар. Для его ликвидации был задействован пожарный поезд, сообщает Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Происшествие привело к сбоям в графике движения пассажирских поездов: 26 составов задерживаются в пути от 13 минут до 4,5 часов.

Движение через станцию Каменоломни осуществляется на пониженной скорости.

Для координации работ по устранению последствий на СКЖД создан оперативный штаб.

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