В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Ростовской области сотрудники МЧС тушат резервуар с нефтепродуктами, сообщает телеграм-канал ведомства.
По информации губернатора региона пожар в Азове начался после атаки вражеского беспилотника, по предварительным данным, люди не пострадали.
Площадь возгорания составляет 5000 кубометров, на место направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста МЧС, 21 единица техники.
В МЧС сообщили, что пострадавших нет.
Состояние воздуха на месте ЧП контролирует лаборатория Роспотребнадзора.