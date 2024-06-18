Вторник, 18 июня, 2024

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Автор: 7info

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Скриншот видео

В Ростовской области сотрудники МЧС тушат резервуар с нефтепродуктами, сообщает телеграм-канал ведомства.

По информации губернатора региона пожар в Азове начался после атаки вражеского беспилотника, по предварительным данным, люди не пострадали.

Площадь возгорания составляет 5000 кубометров, на место направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста МЧС, 21 единица техники.

В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Состояние воздуха на месте ЧП контролирует лаборатория Роспотребнадзора.

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