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Четверг, 2 июня, 2022

В Ростовской области охранник год насиловал 10-летнюю дочь лучшего друга

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В Ростовской области охранник год насиловал 10-летнюю дочь лучшего друга

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего охранник, которого подозревают в том, что он год насиловал ученицу пятого класса, пишет КП.

Выяснилось, что мужчина близко дружил с ее отцом, 58-летним пенсионером, поэтому он частенько заходил в гости к семье.

Чаще всего друзья устраивали застолье. Охранник даже выкладывал на своей странице в соцсетях фотографии друга и его дочери.

По предварительным данным, мужчина набрасывался на 10-летнюю девочку после того, как ее пьяный отец засыпал. Оказалось, что педофил женат и сам воспитывает дочь, почти ровесницу дочери его друга. Ему грозит до 20 лет лишению свободы.

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