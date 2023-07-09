Воскресенье, 9 июля, 2023
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В Ростовской области девочку изнасиловал водитель, который обещал довезти ее до дома

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Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в Ростовской области, сообщили в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, школьница хотела встретиться с подругами в другом населенном пункте. Дети гуляли до самого вечера. Когда стемнело, девочка стала ловить попутку в районе понтонного моста.

Спустя несколько минут незнакомый мужчина предложил «подбросить» подростка до дома. Ребенок согласился. Вскоре злоумышленник свернул с дороги в лес, где надругался над жертвой.

После этого водитель бросил заплаканного ребенка в лесополосе, а сам уехал. Родители написали заявление в полицию.

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