В Ростове Великом прохожий без причины избил женщину до смерти

Житель Ростова Великого без видимых причин напал на пожилую женщину и избил ее до смерти, пишет « Про Город ».

Инцидент произошел в последние дни января на одной из улиц города. Злоумышленник преследовал пенсионерку, та пыталась скрыться от него и перешла на другую сторону дороги.

Вскоре мужчина настиг потерпевшую, ударил ее и повалил на асфальт. Он продолжил наносить удары. Пострадавшую госпитализировали, она умерла в больнице от полученных травм.

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Некоторое время спустя полицейские задержали нападавшего. Возбуждено дело по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».