В Ростове-на-Дону пьяный депутат-единоросс с оружием устроил дебош у ресторана

В Ростовский ресторан «Магадан» попытался прорваться 46-летний депутат-единоросс Вадим Литвинов, сообщает 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился ещё 18 декабря 2021 года, однако подробности удалось выяснить только сейчас. В тот день мужчина с травматическим пистолетом попытался зайти в заведение. Охрана его не пустила, завязался конфликт.

После этого народный избранник хотел скрыться на своём внедорожнике Range Rover, но его с признаками алкогольного опьянения остановила полиция. В машине у Литвинова нашли, помимо пистолета, ружьё «Сайга».

«Его еще когда задержали, он уже корочкой размахивал депутата. Пьяный был в хлам. Кричал, что всех [полицейских] посадит, а ему ничего не будет», — сказал один из силовиков корреспонденту 161.RU.

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Кроме того, шахтинский депутат получил несколько десятков штрафов за нарушения ПДД. По информации Telegram-канала «Че по Ростову?», Литвинов ушёл от ответственности и за дебош, и за пьяную езду, поскольку инцидент удалось «замять».