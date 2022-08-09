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В Ростове девочка совратила на лестничной клетке второклассника

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Ростова-на-Дону, которую обвиняют в совращении второклассника, пишет КП.

По словам источника, девочка с трех лет состоит на учете у психиатра и нигде не учится. При этом подросток бродит по городу без присмотра взрослых

В одну из таких прогулок злоумышленница напала на восьмилетнего мальчика в подъезде на Западном. Она применила в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

Подростку грозит срок от 12 до 20 лет. Однако не исключено, что ее отправят на принудительное лечение.

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