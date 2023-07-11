В российских школах могут появиться автоматы с презервативами

Данная мера, по словам сексолога Катерины Молнии, поможет снизить количество подростковых беременностей.

Слова специалиста передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Катерина Молния высказала предположение, что повышение доступности контрацепции снизит риски возникновения беременности у детей-подростков, а также случаи заражения ЗППП:

«Автоматы без продавца, которого так стесняются подростки, будут привлекать внимание и помогать преодолевать стеснение, повышать уровень сексуального просвещения детей», – пояснила сексолог.

Также она высказала мнение, что для введения в школах уроков полового воспитания необходим план, который совместно разработают сексологи, психологи и педагоги. Для родителей, по словам Катерины Молнии, можно составить печатные шпаргалки о том, как правильно говорить с детьми на тему секса и контрацепции, так как сейчас во многих семьях данные вопросы строго табуированы.