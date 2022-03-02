В России заработал сайт объясняем.рф с актуальной информацией по ситуации в стране

В России начал работу сайт, на котором публикуется вся актуальная и достоверная информация о социально-экономической ситуации в стране. Электронный ресурс объясняем.рф создан по инициативе Правительства РФ и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог».

– Мы видим, что в социальных сетях и СМИ сейчас размещается колоссальный поток информации, в котором, к сожалению, содержится большое количество фейков и слухов. Правительству важно донести до людей достоверную информацию, поэтому было принято решение о запуске этого информационного ресурса, – сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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На объясняем.рф можно найти ответы на наиболее актуальные вопросы – про рост цен, ситуацию с продовольствием, перелёты и многое другое. Более того, можно самостоятельно задать любой интересующий вопрос. Для опровержения ложных сообщений создана специальная рубрика – «Стопфейк».

По словам Чернышенко, новый портал станет источником проверенной и оперативной информации. Он имеет удобную структуру, понятную каждому пользователю.

Информация, представленная на сайте объясняем.РФ, публикуется также в соцсетях и мессенджерах:

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