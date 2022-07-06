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Среда, 6 июля, 2022

В России заработают новые требования к фасадам зданий

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Татьяна Проводина

В России заработают новые требования к фасадам зданий

В России заработают новые требования к фасадным системам зданий.

Решение принято после крупных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Свод правил «Навесные фасадные системы с воздушным зазором» устанавливает требования пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте фасадных систем. Также определён перечень необходимых показателей пожарной опасности стройматериалов в составе конструкции фасадных систем.

Нововведение призвано сократить число пожаров, отличительной особенностью которых было стремительное распространение огня по фасадам зданий.

Новые правила вступят заработают в России 1 сентября 2022 года.

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