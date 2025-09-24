В России запретили выгуливать опасных собак детям до 16 лет и пьяным

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление безопасности при выгуле собак. Новые поправки вводят запрет на выгул опасных собак для несовершеннолетних и лиц в состоянии опьянения.

Какие ограничения вводятся?

Изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» вводят два основных ограничения при выгуле потенциально опасных пород:

Запрет на выгул лицам, не достигшим 16 лет, без законных представителей.

Запрет на выгул в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Исключением являются случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу.

Список потенциально опасных собак утвержден постановлением Правительства РФ и включает 12 пород. Закон уже обязывает выгуливать таких животных только в наморднике и на поводке.

Авторы законопроекта отмечают, что принятие таких мер необходимо из-за «многочисленных примеров нападения домашних собак на людей, особенно на детей и женщин». Подобные ограничения уже действуют в ряде российских регионов.