В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

В Москве Арбитражный суд запретил ввозить в Россию 61 модель телефонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск в суд подала компания Sqwin SA из Швейцарии. Швейцарцы обратили внимание на то, что использование Samsung Pay нарушает право компании на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

В июле суд запретил ввозить в Россию телефоны Samsung, но тогда не указывались конкретные модели. После этого решения истец подал апелляцию, указав, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.

Дополнительное решение Арбитражный суд Москвы вынес 19 октября, в нём указаны модели, поддерживающие Samsung Рау. Аппараты выпускаются, начиная с 2017 года. В их числе новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.