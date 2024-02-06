В России заканчивается период льготной ипотеки

Льготная ипотека в России закончится 1 июля 2024 года. Об особенностях последних месяцев работы льготных ипотечных программ рассказали в ипотечном отделе «Северной Компании».

— Льготные ипотечные программы могут завершиться досрочно. «Сбербанк» Промсвязьбанк, МТС Банк, и многие другие банки уже перестали выдавать It-ипотеку, заявив об исчерпании лимита, — объяснил специалист ипотечного отдела «Северной Компании».

Льготные ипотечные программы действуют до 1 июля 2024 года. Процентная ставка по льготной ипотеке зачастую вдвое ниже обычной ставки: «Семейная ипотека» со ставкой от 5,4%, «Госпрограмма 2020» со ставкой от 7,4%.

Как пояснил представитель компании, большинство льготных ипотечных программ еще действует, но вполне вероятно, что часть из них может быть свёрнута досрочно, как IT-ипотека. Пока существует возможность выгодно совместить и льготную ипотечную ставку, и скидку застройщика на одну из участвующих в акции квартир.

В 2024 году «Северная Компания» планирует ввести в эксплуатацию новостройки в жилых комплексах: «Метропарк» на берегу реки Трубеж, «Академик» на улице Островского, «Бирюзова Парк» рядом с парком имени Гагарина, «Северный» в Дашково-Песочне.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Реклама: ООО «ЖК Паруса 3», ИНН: 6234126553

erid: 2VtzqvqiFKE