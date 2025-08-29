Пятница, 29 августа, 2025
В России выявили первый случай лихорадки чикунгунья

Алексей Самохин
Фото: Pxhere

В России зафиксирован первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший, прилетевший из Шри-Ланки, был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболевший обратился за медицинской помощью на следующий день после прилёта. Его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако анализы подтвердили, что у пациента вирус чикунгунья. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Роспотребнадзор оперативно провёл все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что рисков распространения инфекции в России нет. Лихорадка чикунгунья не передаётся от человека к человеку, а только через укусы комаров.

«На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности», — отметили в ведомстве.

Телеграм-канал SHOT пишет о двух заразившихся жителях подмосковной Балашихи. 

По информации источника, первым вирус обнаружили у 28-летнего Евгения. Его госпитализировали в больницу в Раменском в состоянии средней тяжести. Второй заболевший — 37-летний Александр. Он также находится в состоянии средней тяжести в той же больнице. Обоих во время отдыха на Шри-Ланке укусили комары. 

У пациентов поднялась температура, симптомы болезни появились уже в аэропорту. 

