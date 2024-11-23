В России ввели солидные штрафы за пропаганду чайлдфри

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административное наказание за пропаганду идеологии «чайлдфри» — популяризацию отказа от рождения детей. Соответствующий документ уже опубликован, сообщает ТАСС.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в статью, которая также устанавливает наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смену пола. За продвижение идей чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В некоторых случаях наказание ужесточается. Например, при пропаганде чайлдфри среди несовершеннолетних максимальный размер штрафов увеличивается в два раза. Если такие материалы распространяются через СМИ или интернет, штраф для граждан составит до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей.

Если оба этих отягчающих обстоятельства присутствуют одновременно, максимальный штраф увеличивается до 400 тыс. рублей для граждан, 800 тыс. рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юридических лиц.

Наказание распространяется и на иностранцев. За пропаганду идей чайлдфри им грозит штраф до 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток с последующим выдворением из России в обоих случаях. Если пропаганда осуществляется среди несовершеннолетних или через интернет и СМИ, максимальный штраф увеличивается до 200 тыс. рублей, а при наличии обоих отягчающих обстоятельств — до 400 тыс. рублей. При этом выдворение из РФ и возможность ареста на срок до 15 суток остаются в силе.