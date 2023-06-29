В России введут конфискацию животных за жестокое обращение

За жестокое обращение домашних и диких животных будут изымать у владельцев. Проект закона в КоАП подготовил первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По мнению депутата-единоросса, прежде всего необходимо ввести конфискацию диких животных, – пишут «Известия».

Владимир Бурматов: «Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, однако нет механизма конфискации. Очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, поскольку они не могут жить в таких условиях»

Также нужно изымать домашних животных у владельцев, которые издеваются над ними, – отметил парламентарий. По его словам, ответственность за жестокое обращение расширена, однако этого недостаточно.

Владимир Бурматов: «Если человек бьёт, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему могут назначить штраф, причём довольно внушительный. Но нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится. А по действующему законодательству животное остаётся у него, поскольку считается его собственностью»

Депутат привёл в пример блогеров-стримеров, которые в прямых эфирах в соцсетях издеваются на животными.

Владимир Бурматов: «Таких случаев очень много. Чтобы поднять популярность своего аккаунта, блогеры по-разному пытаются представить своих питомцев в неприглядном виде или насильно заставляют делать не свойственные им вещи»

Так что в случае установления факта жестокого обращения с животным необходимо забирать его у недобросовестных владельцев, – подчеркнул Владимир Бурматов.