В России введут конфискацию животных за жестокое обращение

За жестокое обращение домашних и диких животных будут изымать у владельцев. Проект закона в КоАП подготовил первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По мнению депутата-единоросса, прежде всего необходимо ввести конфискацию диких животных, – пишут «Известия».
Также нужно изымать домашних животных у владельцев, которые издеваются над ними, – отметил парламентарий. По его словам, ответственность за жестокое обращение расширена, однако этого недостаточно.
Депутат привёл в пример блогеров-стримеров, которые в прямых эфирах в соцсетях издеваются на животными.
Так что в случае установления факта жестокого обращения с животным необходимо забирать его у недобросовестных владельцев, – подчеркнул Владимир Бурматов.