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Четверг, 17 марта, 2022

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию

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В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию

7info

С 17 марта в России вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство, напомним спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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В качестве отягчающих обстоятельств теперь учитывается факт проживания насильника с ребёнком. Строже будут наказывать педофилов, несущих обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющих трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

За укрывательство преступлений в отношении детей младше 1 года предусмотрено лишение свободы.

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