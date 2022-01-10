В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей

В России в силу вступил закон об уголовной ответственности для водителей, которые превышают скорость и выезжают на встречную полосу. Соответствующий документ в конце прошлого года подписал глава государства.

Согласно поправкам в УК РФ, водители, которые были лишены водительских прав и неоднократно привлекались к ответственности за агрессивное вождение, будут привлекаться к уголовной ответственности. Речь идёт о превышении скорости (от 60 км/ч), выезд на встречную полосу и трамвайные пути.

Теперь злостных нарушителей ждёт серьёзный штраф (от 200 до 300 тыс. руб), а также лишение свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трёх лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.

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Также водителям-лихачам запретят занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок до шести лет. Кроме того, нововведения в законодательстве предусматривают исправительные либо обязательные работы.

Отметим, что новые правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.