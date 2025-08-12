Вторник, 12 августа, 2025
15.1 C
Рязань
Новости России

В России вступил в силу закон, дающий новые основания для лишения гражданства

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В России вступил в силу федеральный закон, который расширяет список оснований для лишения приобретенного гражданства. Теперь он включает более 80 преступлений, в том числе призывы к терроризму, убийство и групповое изнасилование, пишет «Газета.ру».

Новые основания для лишения гражданства

Новые основания для лишения приобретённого гражданства касаются в первую очередь тяжких и особо тяжких преступлений. В расширенный список вошли:

Преступления против личности: убийство, групповое изнасилование, развратные действия в отношении детей, вовлечение в проституцию с участием несовершеннолетних.

Терроризм и экстремизм: призывы к терроризму, его оправдание, пропаганда, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру, публичный показ нацистской символики и символики экстремистских организаций.

Угроза национальной безопасности: конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами, помощь противнику, публичные призывы против безопасности государства.

Миграционные преступления: организация незаконной миграции.

Кроме того, гражданства можно лишиться за «любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

Зачем принят этот закон?

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведения направлены на обеспечение национальной безопасности страны. Он отметил, что число преступлений, совершённых новыми гражданами за последний год, выросло почти в 2,5 раза. Володин подчеркнул, что новые граждане должны соблюдать законы, знать язык и уважать культуру России, а те, кто занимает «исключительно потребительскую позицию», стране не нужны.

Закон не затронет граждан, проживающих в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ был внесён в Госдуму в июле, а 31 июля его подписал президент Владимир Путин. 

Читайте также: Новые нарушения со стороны мигрантов выявлены в Рязани

Самые читаемые материалы

Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.
Новости России

Мизулина высказалась о запрете звонков в Telegram и WhatsApp

Руководитель «Лиги безопасного интернета» сообщила, что сегодня ей поступила информация из разных регионов России о проблемах при звонках в Telegram и WhatsApp.

Последние новости

Религия

Священник Березин: православие не допускает существования инопланетной жизни

По словам батюшки, Русская православная церковь придерживается антропоцентрического взгляда: мир создан Богом для человека, а Земля является смысловым центром Вселенной.
Новости России

Вячеслав Володин рассказал о планах Госдумы бороться с перегруженностью школьников

Володин отметил, что проблема стала ещё более актуальной из-за новых технологий. Дети используют искусственный интеллект и интернет для поиска готовых ответов, что превращает домашние задания в пустую трату времени.
Общество

Стало известно сколько можно заработать за час и день в Рязанской области

Эксперты hh.ru выяснили, какой доход могут получить жители Рязанской области за час и за один день работы.
Новости России

Известный врач рассказал, что ждет больного раком актёра Романа Попова

С учётом быстрого прогрессирования процесса, прогноз неблагоприятный. Возможна полная слепота, сдавливание опухолью структур мозга.
Новости России

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией, врачи призывают к срочным мерам

В России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год (600 случаев).
Происшествия

Генерал Попов: беспилотники в сторону Рязани могли лететь с территории России

Генерал Попов: беспилотники в сторону Рязани могли лететь с территории России
Спорт

Рязанские стрелки отметили дружеским турниром 80-летие Александры Ивановны Мироновой

В минувшие выходные рязанские стрелки провели дружеский турнир, посвящённый 80-летию Александры Ивановны Мироновой, жены тренера Виктора Ивановича Миронова. 
Новости мира

Политолог Марков обвинил Зеленского во лжи насчет обмена территориями

Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что украинская конституция...