В России вступил в силу федеральный закон, который расширяет список оснований для лишения приобретенного гражданства. Теперь он включает более 80 преступлений, в том числе призывы к терроризму, убийство и групповое изнасилование, пишет «Газета.ру».

Новые основания для лишения гражданства

Новые основания для лишения приобретённого гражданства касаются в первую очередь тяжких и особо тяжких преступлений. В расширенный список вошли:

Преступления против личности: убийство, групповое изнасилование, развратные действия в отношении детей, вовлечение в проституцию с участием несовершеннолетних.

Терроризм и экстремизм: призывы к терроризму, его оправдание, пропаганда, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру, публичный показ нацистской символики и символики экстремистских организаций.

Угроза национальной безопасности: конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами, помощь противнику, публичные призывы против безопасности государства.

Миграционные преступления: организация незаконной миграции.

Кроме того, гражданства можно лишиться за «любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

Зачем принят этот закон?

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведения направлены на обеспечение национальной безопасности страны. Он отметил, что число преступлений, совершённых новыми гражданами за последний год, выросло почти в 2,5 раза. Володин подчеркнул, что новые граждане должны соблюдать законы, знать язык и уважать культуру России, а те, кто занимает «исключительно потребительскую позицию», стране не нужны.

Закон не затронет граждан, проживающих в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ был внесён в Госдуму в июле, а 31 июля его подписал президент Владимир Путин.

