В России владельцам старых машин грозят новые штрафы до 5 тысяч рублей

С 1 февраля в России вступили в силу довольно жесткие изменения в правилах техосмотра, сообщила aif.ru юрист Алла Георгиева.

Теперь владельцы автомобилей старше десяти лет могут столкнуться с новыми штрафами, если их машины не соответствуют экологическим нормам. Такие поправки внесены в обновленные Правила проведения технического осмотра.

«Инспекторы будут проверять все куда тщательнее — от состояния двигателя и подвески до наличия внешних повреждений, работы фар, тормозной системы и даже давления в шинах, — предупреждает юрист. — Причем даже небольшая трещина на лобовом стекле может стать причиной отказа в прохождении техосмотра».

Реклама

Фактически у автовладельцев остается два варианта: устранить выявленные нарушения (что потребует дополнительных затрат) или отправить машину в утиль.

Размер штрафов не выглядит пугающим — от 2 000 до 5 000 рублей, в зависимости от степени загрязнения, которое может причинять автомобиль. Но проблема куда шире: под новые требования попадает огромная часть автопарка страны.

По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сейчас на дорогах России насчитывается около 40 миллионов машин, и 72% из них — старше десяти лет. Так что их владельцам придется внимательнее следить не только за состоянием своих авто, но и за состоянием своего бюджета.