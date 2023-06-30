В России в ближайшее время могут появиться «тайные пациенты»

В ближайшее время в России может появиться институт «тайных пациентов» по аналогии с тайными покупателями.

С данной инициативой выступил международный эксперт в области биотехнологий и генеральный директор лаборатории «Олфарм» Сергей Вострухов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Предполагается, что оценивать будут уровень коммуникации врачей с пациентами. По словам эксперта, важно четко определить порядок проверок и использования полученных результатов, чтобы работа «тайных пациентов» не мешала деятельности больниц и поликлиник.

Данную инициативу поддержал депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов. Он отметил, что «тайными пациентами» могут стать активисты, которым надзорные органы и сейчас предоставляют дополнительные функции.

Врач-акушер-гинеколог и репродуктолог Валентина Денисова эту идею, напротив, не поддержала. Она считает, что в такой системе происходит подмена понятий, когда медицину оценивают как сферу услуг, а не службу помощи для сохранения жизни и здоровья.