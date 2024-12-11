В России в 2024 году пиццы подорожали на 18%

В России в 2024 году пиццы подорожали на 3–18%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Quick Resto.

Наиболее популярные пиццы у россиян подросли в цене следующим образом: «Маргарита» — на 11% (до 517 рублей в среднем), «Пепперони» — на 11% (до 664 рублей), «Гавайская» — на 17% (до 595 рублей), «Мясная» — на 18% (до 667 рублей), а «Четыре сыра» — на 3% (до 680 рублей).

Как утверждает Quick Resto, в первую очередь пицца подорожала из-за роста закупочных цен на все ингредиенты. Отмечается, что из всех продуктов на 16% подешевел лишь орегано. Курица подорожала на 39%, оливковое масло прибавило в цене 31%, соль — 30%, сыр маасдам — 29%, дорблю — 25%, бекон — 22%, томатный соус — 19% и мука — 13%.

«Не будем забывать и про другие факторы, влияющие на отпускную стоимость блюда. Например, удорожание электроэнергии, логистики, рост арендных ставок и, конечно, пресловутого «labor cost», — отметил коммерческий директор Quick Resto Михаил Медведев.

Результаты исследования показали, что в этом году маленькие пиццы теряют популярность. Жители России предпочитают заказывать средние, большие и супербольшие пиццы.

Интересно, что лидером падения продаж стала пицца «Четыре сыра». Ее продажа снизилась на 47%. Медведев объяснил это низким качеством сыра и ростом объема фальсификата.

Менее резкое, но значительное падение продаж продемонстрировали «Мясная» (на 27%), «Маргарита» (23%) и любимая пицца россиян «Пепперони» (9%).

Поднялась в рейтинге продаж пицца «Гавайская» — рост продаж пиццы с ананасами год к году составил 3%.