В России увеличат диапазоны потребления электроэнергии для ряда домов

Для домов с электроотоплением диапазоны потребления электроэнергии будут увеличены. Такой документ разработала Федеральная антимонопольная служба России.

Правительством РФ принято постановление, предусматривающее более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии для определенных категорий потребителей. Речь идёт об отопительном сезоне. Изменения коснутся россиян, проживающих в негазифицированных домах. Новшества затронут также дома, находящиеся на территории садовых некоммерческих товариществ.

Данное постановление позволит регионам принять решение о пересмотре диапазонов потребления электрической энергии с возможностью применения сезонного коэффициента до 1,8 к объёмам потребления. Это позволит увеличить объём электрической энергии в первом диапазоне до 7020 кВт/ч в месяц, во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц.

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В ФАС указали, что документ не повлияет на увеличение объемов перекрёстного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления. Энергоснабжающие организации на основании решений региональных органов тарифного регулирования обязаны сделать перерасчёт выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учётом новых диапазонов и тарифов.

Также в постановлении определяется порядок выставления счетов за электроэнергию потребителям домов в СНТ.