В России утвердили Стратегию действий по демографической политике

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об основных направлениях Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Над документом работали ведущие демографические школы страны, регионы, органы власти и общественные организации. Кроме того, стратегия обсуждалась с родительским сообществом во всех федеральных округах. Татьяна Голикова отметила, что Стратегия стала значимым результатом завершившегося Года семьи.

В стратегии определено несколько ключевых направлений:

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1. Укрепление института семьи, защита и сохранение, продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей. На это нацелены мероприятия нацпроекта «Семья».

2. Формирование у граждан мотивации к здоровому образу жизни, создание условий для своевременной профилактики заболеваний. По словам вице-премьера, предстоит работать над снижением воздействия ключевых факторов риска – табакокурения, употребления алкоголя, низкого уровня физической активности, неправильного питания.

3. Охрана материнского, отцовского, детского здоровья и в целом укрепление репродуктивного здоровья граждан. Необходимо выстроить работу по раннему выявлению заболеваний, в том числе путем диспансеризации и профосмотров.

4. Совершенствование системы поддержки семей с детьми. Особое внимание будет уделено снижению показателя бедности многодетных семей.

5. Содействие в совмещении заботы о семье и профессионального развития. Будут развиваться государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративная поддержка семей. Центры поддержки молодых семей заработают при вузах, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.

В Рязанской области для семей с детьми также действуют региональные меры поддержки:

1. Выплата при рождении ребёнка – 20 или 50 тысяч рублей.

2. Выплата многодетным – 300 тысяч рублей (если родители младше 35 лет).

3. Маткапитал – 89 тысяч рублей (при рождении третьего и последующих детей) и другие.