В России упростили порядок приёма в детские сады

Порядок приёма в детские сады стал проще, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

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Теперь родители в праве не представлять медицинское заключения для приёма детей в детский сад. Перечень необходимых документов теперь следующий: паспорт и при необходимости – документы, устанавливающие факт опеки, документы психолого-медико-педагогической комиссии и документ, подтверждающий необходимость зачисления в группу оздоровительной направленности.

Дополнительно для зачисления в детский сад придётся предъявить свидетельства о рождении ребёнка, регистрации или документ, содержащий сведения о пребывания.