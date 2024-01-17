Среда, 17 января, 2024
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В России улучшилось покрытие сотовой связью

7info
Image by nensuria on Freepik
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Покрытие мобильного интернета в РФ во втором полугодии 2023-го, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla, пишут «Известия».

Характеризующий покрытие интегральный коэффициент Coverege Score, который компания рассчитывает для российских федеральных операторов, вырос у всех четверых. Максимален он для «Мегафона» — 666 (увеличение ко второму полугодию на 4,3%). Далее следует МТС с 571 (плюс чуть менее 1%), Tele2 (541 — прирост на 23,5%) и «Билайн» (+ 4,1% до 430).

При расчете Coverege Score Ookla учитывает общую географию работы сети оператора, а также стандарты связи (2G, 3G, 4G), с помощью которых абоненты выходят в интернет. Принимается во внимание и доля, которую сети конкретного оператора занимают в общем покрытии России сотовыми сетями.

Как свидетельствуют карты покрытия, которые приводит Ookla, за год в РФ сократилось количество «мертвых зон», в которых нет никакой сотовой связи (в основном они сохраняются на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в труднодоступных регионах Сибири). По расчетам экспертов компании, уменьшилось и количество мест, где нет мобильного интернета, или он работает очень медленно.

Если год назад было не покрыто сотовой связью около 10% территории России, где население проживает более или менее компактно, то сейчас это около 8%, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом зона действия LTE на охваченных сотовой связью территориях увеличилась примерно с 70% до 77%, отмечает он.

В условиях, когда новые базовые станции в РФ не поставляются (во всяком случае, официально) операторам в прошлом году удалось нарастить и среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, сообщала ранее Ookla. Чуть выросла и скорость передачи данных от абонента. Величина пингов (то есть задержек при передаче пакетов с информацией) за год практически не изменилась.

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