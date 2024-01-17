Среда, 17 января, 2024
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В России учредили звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

7info
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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

Звание за различные заслуги смогут получить должностные лица, работники органов местного самоуправления, сотрудники советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Москве на ВДНХ прошел муниципальный форум «Малая Родина — сила России», во время которого впервые вручили Всероссийскую муниципальную премию «Служение».

Делегацию Рязанской области, принимавшую участие в форуме, возглавляла первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

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