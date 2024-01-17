В России учредили звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

Звание за различные заслуги смогут получить должностные лица, работники органов местного самоуправления, сотрудники советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Москве на ВДНХ прошел муниципальный форум «Малая Родина — сила России», во время которого впервые вручили Всероссийскую муниципальную премию «Служение».

Делегацию Рязанской области, принимавшую участие в форуме, возглавляла первый зампред правительства региона Анна Рослякова.